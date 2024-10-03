Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2024 14:20

Sizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?
Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile ocak maaşı ne kadar güncellenir?

Bu ankete 2 saatte, 11 kişi oy kullandı

Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile ocak maaşı ne kadar güncellenir?

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarAsgari Ücret ve Memur MaaşıEnflasyona Göre Ocak Zam OranımızYapılandırma kararıYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)ocak zammıİşçi vs memurVergi dilimiMemurluk kalkıyor mu

Sözlük

gazlamak 1 bastırmalık siyah zeytin 5 Çocukluğunu özlemek 2 sabah erkenden uyanıp işe gitmek 3 güne bir söz bırak 1 diş ağrısına tuz basmak 1 Grip belirtilerine sahip olup,bir türlü olamamak 1 klavye temizliği 4 Kuymak3461 1 kuaför yalanları 1

Son Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilirMGK toplandı: Masada çok sayıda başlık varGazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandıÖzgür Özel: Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarızEmekli Astsubaylardan Özlük Hakları İçin Eylem! MSB açıklama yaptı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!