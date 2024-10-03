Toplu sözleşme enflasyon

farklı bir sistem var sanırım burda 3 ayda bile 8 küsür çıkıyor son 3 ayda da toplam diyelim yüzde 14 çıktı toplam temmuz Ocak arası her türlü en fazla yüzde 10 mu alacağız enflasyon yüzde 14 çıksa bile

farklı bir sistem var sanırım burda 3 ayda bile 8 küsür çıkıyor son 3 ayda da toplam diyelim yüzde 14 çıktı toplam temmuz Ocak arası her türlü en fazla yüzde 10 mu alacağız enflasyon yüzde 14 çıksa bile