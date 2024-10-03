Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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03 Ekim 2024 14:49
Toplu sözleşme enflasyon

bir konuyu merak ediyorum Ocak ayında enflasyon 6 aylık yüzde 12 açıklandı diyelim toplu sözleşmede yüzde 6 12+6 toplam. yüzde 18 mi zam alacağız


Türkçe59
Memur
03 Ekim 2024 15:03

Hayır hocam.


murat8550
Şef
03 Ekim 2024 15:03

%6 yı geçtikten sonra üstüne eklenecek...

Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zameklenecek.


murat8550
Şef
03 Ekim 2024 15:04

%10 pardon


hayru064
Aday Memur
03 Ekim 2024 15:06
yüzde 6 değil mi 2025 için yüzde 10 mu oldu
murat8550, 1 saat önce

%6 yı geçtikten sonra üstüne eklenecek...

Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zameklenecek.


murat8550
Şef
03 Ekim 2024 15:09

şimdi hocam bize temmuzdan ocak ayına kadar %10 enflasyon artışı olur diyerek %10 zam yaptılar. şuan ilk 3 ayda 8,9 oldu. sonraki 3 ayda 10 u geçen rakam artı ocak-temmuz 2025 için %6 eklenecek... yani en fazla %10 zam alırız gibi duruyor.


hayru064
Aday Memur
03 Ekim 2024 15:13
farklı bir sistem var sanırım burda 3 ayda bile 8 küsür çıkıyor son 3 ayda da toplam diyelim yüzde 14 çıktı toplam temmuz Ocak arası her türlü en fazla yüzde 10 mu alacağız enflasyon yüzde 14 çıksa bile

Datdiriditdit
Memur
03 Ekim 2024 15:45

Ocakta Haziran Aralık dönemi enflasyon oranı %14 olduğunu varsayarak hesap yaptığınızda. İlk altı ayda aldığımız zam %10 u geçekleşen enflasyondan çıkardığımızda %4 enflasyon farkı oluşmakta.

Ocak ayında alacağımızı toplu sözleşme zammı olan %6 ya göre hesap yaptığınızda 1.06x1.04=1.1024 sonucu çıkar.

Bu durumda ocaktaki toplam zam %10.24 olur

hayru064, 1 saat önce
farklı bir sistem var sanırım burda 3 ayda bile 8 küsür çıkıyor son 3 ayda da toplam diyelim yüzde 14 çıktı toplam temmuz Ocak arası her türlü en fazla yüzde 10 mu alacağız enflasyon yüzde 14 çıksa bile
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