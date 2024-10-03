Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Ekim 2024 15:04
İlçe Belediyesi Hakkında
Herkese iyi günler. İlçe Belediyesinde memur maaşları ne kadardır arkadaşlar? İlçenin nüfusu köylerle beraber 40.000 dir. Kurum değiştirmeyi düşünüyorum

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