KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ekim 2024 15:50
AÖF İİBF Mezunu Mühendis ve Hukukçular

Merhabalar, ben iktisat mezunuyum. M7'de sıralamama bakarken acaba önümde kaç tane mühendis/hukukçu vardır diye merak ediyorum. Bu yıl sınava girip muhtemelen kendi alanından atanacak ama kendi alanı dışında İİBF'den de mezun olanlar yazabilir mi acaba? Sizce M7 sıralamasının ilk 500'ünde mühendis/hukukçu arkadaşlar var mıdır? Yoksa 500 biraz abartı bir sayı mı?

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliğiBir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.Tüm 4001ler tek bir çatı altında toplanmalı.Atama bekleyene müjde (gercekten)Tüm İİBF'liler + HUKUK tek bir çatı altında toplanmalı.Ögrenilmiş çaresizlik...açıktan mühendis alımalrı ne zaman yoğunlaşır?Atandığım yeri aradım1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız Aralık 2024 teki merkezi atamadan önce hangi kurumlar alım yapabilir?

Sözlük

Endless 1 Sayfayı yenilemek 2 bir ölünün anı defteri. 3 şu an çalan şarkı 1 etna dağı 1 Sizin işiniz gücünüz patronunuz yok mu?aldığınız maaş haram 3 altın 1 sen kimsin 1 sürekli tişörtle gezen tipler 3 Eski sevgiliyi anlama sözlüğü,pratik bilgiler: 3

Son Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilirMGK toplandı: Masada çok sayıda başlık varGazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandıÖzgür Özel: Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarızEmekli Astsubaylardan Özlük Hakları İçin Eylem! MSB açıklama yaptı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!