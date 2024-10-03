AÖF İİBF Mezunu Mühendis ve Hukukçular

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Editörler : Pangaea
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Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliğiBir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.Tüm 4001ler tek bir çatı altında toplanmalı.Atama bekleyene müjde (gercekten)Tüm İİBF'liler + HUKUK tek bir çatı altında toplanmalı.Ögrenilmiş çaresizlik...açıktan mühendis alımalrı ne zaman yoğunlaşır?Atandığım yeri aradım1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız Aralık 2024 teki merkezi atamadan önce hangi kurumlar alım yapabilir?
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