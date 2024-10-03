KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


03 Ekim 2024 16:12
DGS hazırlık?

DGS ye girip istediği bölümü kazanan arkadaşlar hazırlanırken hangi dershane ya da kaynaktan faydalandılar tavsiyesi olan var mı? son zamanlarda reklamlarını da çok gördüğüm doping hafıza önerir miydiniz?

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