Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ekim 2024 16:25
Eğitim Tayini Süreci (Lütfen cevaplar mısınız)

Geçen hafta eğitim nedeniyle dilekçe vermiştim. Aktif olarak öğrenciyim ve istenilen tüm şartları sağlıyorum. Yazım Sağlık bakanlığı atama komisyonuna ulaşmış tahmini ne kadar onaylanır ve gidebilirim?

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