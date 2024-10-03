Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Ekim 2024 17:33
Kendine hoş geldin

Bugün günlerden başlangıç


EDU-5557
Aday Memur
03 Ekim 2024 17:35

iyiyim galiba, daha iyi olma şansım saklı


EDU-5557
Aday Memur
03 Ekim 2024 17:43

https://youtu.be/DF3XjEhJ40Y?si=Oo5fjSR4LhSZJjlN


EDU-5557
Aday Memur
03 Ekim 2024 18:05

Kahvaltı yapmadım öğlen yemeği yemedim ama iyiyim.


EDU-5557
Aday Memur
03 Ekim 2024 18:08

https://youtu.be/q-UZF12sSb8?si=CQRjwScjSbO9jZw4

Biraz da eğlence


EDU-5557
Aday Memur
03 Ekim 2024 18:15

Gecenin karanlığı çık gel gün ışığı çekilecek gibi değil


EDU-5557
Aday Memur
03 Ekim 2024 18:18

Bir meşgale lazım maç saati gelse de hayata dönsem

Toplam 6 mesaj

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