KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ekim 2024 17:35
No touch laser ile göz cizdirme talesemi minör

Merhabalar ben bu sene asem ve astasak denicem kpss puanım iyi 70 in üzerinde fakat. Gözlerimi cizdircem e nabızda gözükmesi sorun yaratırmı bide. Talesemi minör yani talesemi taşıcılıgı var elenirmiyim

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