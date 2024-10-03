Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ekim 2024 18:01
Yüksek lisansın ek derse katkısı nedir

Okulumda 21 saat derse giriyorum bunlardan 1 saati rehberlik sekizinci sınıflara başka herhangi bir kursum yok merak ettiğim bir aylık süreçte Yükseklisans yapan birisi ilk derste ne kadar bir fark meydana getirir birisi açıklarsa memnun olurum teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Zorla görevlendirmeEmeklilikTayin mi Görevlendirme mi?Türk Eğitim Sistemi yerine Arapça Maarif ModeliGörevlendirme iptal edilebilir mi?5.Sınıf Maarif Modeli Eğitimi Almayan Derse Girebilir mi?Okul giriş töreniMesem ücretliye ders verilmesiEk ders ücretiToplu sözleşme enflasyon

Sözlük

başınıza gelen komik olaylar 3 Erzincan Tulum peyniri 10 işyerinde tırnak kesmeyi alışkanlık haline getirenler 1 şu an çalan şarkı 1 altın günü 1 ebys 1 fütürist 1 güne bir söz bırak 1 Çocukluğunu özlemek 2 Sizin işiniz gücünüz patronunuz yok mu?aldığınız maaş haram 3

Son Haberler

Bakan Bolat: Yazılım teknolojisinde 3.5 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyizİstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştıTekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüDolar 34,13 TL'ye geriledi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!