Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ekim 2024 19:40
Whatsapp veli grubu

selamlar,

arkadaşlar müdür yardımcısı bana whatsapp veli grubu oluşturmanızı öneririm dedi. Böyle bir zorunluluk olmadığını tahmin ediyorum öncelikle. Ancak önceki okulumda izlenimlerime göre müdür yardımcısı genellikle müdür den aldığı istemleri bana iletirdi. dolayısı ile burda da böyle olabilr dedim ama neticede müdürün de her istemini yerine getirme zorunluluğum yok.

sizler ne düşünüyorsunuz.

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