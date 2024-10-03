Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Ekim 2024 19:45
Farklı Hizmet Sınıfında Çalışmak

Merhaba arkadaşlar, ortaöğretim kpss ile üniversitede sözleşmeli olarak üniversitede Bilgisayar Teknisyeni olarak çalışıyordum. Farklı bir kurumun kadrolu Teknisyen alımına atanınca istifa edip yeni iş yerime geçtim. Fakat şöyle bir sıkıntım var. Unvanım yine teknisyen lakin beni Matbaa birimine verdiler. Mülakatta da matbaada çalışacağımı belirtmişlerdi fakat Teknisyen alımı ilanı olunca ben de o an ne iş yapacağımı sormadım, sonuçta bilgisayar teknisyeni diye özellikle belirtmişler ilan şartlarında. Velhasıl ben matbaadaki eski püskü makinelerden pek anlamıyorum, burada mutlu da değilim. Kendi mesleğimi yapmam mümkün olur mu? Teknisyenin matbaada çalıştırılması ne kadar doğru? Fikrinizi paylaşırsanız sevinirim.

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