Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2024 20:36
İcra borçlar haciz (adres sorunu)

merhaba dostlar. birkaç bankadan icralığım. sizlere sorum şu önceden a adresinde oturuyordum şimdi aile yanına geçtim (icralık olduğumda tebligatlar a adresine gidiyordu muhtara bırakılıyordu) ailem rahatsız olmasın bilmesin diye (babam kalp hastası) adresimi güncellemedim hala a adresinde görünüyorum. burdan bir sıkıntı çıkar mı dava falan açılır mı bilen yardımcı olursa çok sevinirim.

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