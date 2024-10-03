KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


03 Ekim 2024 21:14
Kadrodan- Sözleşmeliye geçiş. (Bilgisi olan lütfen yazsın)

Arkdaşlar ekpss ile yapılan alımlar bildiğim kadarıyla kadrolu oluyor. Ekpss ile atandıktan 2 veyahut 3 ay sonra normal kpss ile kendi bölümüm olan odyometriye tercih verirsem kadrodan sözleşmeliye geçiş yapabilir miyim? Süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mı ?

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