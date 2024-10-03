Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Ekim 2024 21:26
Vakıf üniv. Dr. Araş. Gör ders verme hakkı

Merhaba

Özel üniversitede araştırma görevlisiyim. Doktoram bu sene bitiyor. Sonrasında sözleşme devam edebilir ama belirsiz gibi de bir durum var. 2017 de cıkan dr araştırma görevlilerinin 12 saat ders verme hakkı acaba özel ünivleri de kapsıyor mu ? Bu haktan faydalanan doktora sonrasında aynı kurumda devam eden var mıdır? Teşekkürler

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