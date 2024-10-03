Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ekim 2024 22:51
5 Yıl Denetim Varken Yeni Suç İşlemek Hk.

Merhaba arkadaşlar, büyük bir problemim var yardımcı olabilirseniz şimdiden teşekkür ederim.

10 Ay önce bir suçtan dolayı 5 yıl erteleme aldım, cezanın süresi toplam 4.5 yıl, fakat erteleme verdiler öyle kaldı, yeni suç işlememem gerekiyormuş bu süreç içersinde.

Fakat geçenlerde birisi tarafından tehdit yüzünden şikayet edildim mesajla, daha sonra hemen şikayetini geri çektiğini çekmiş fakat tehdit suçu re-sen soruşturmaya tabii olduğu için savcı bunu kapatmamış. Bugün itibari ile polis aradı ve ifadeye çağırdı, ayrıca askerlikle ilgili problemim de mevcut yaşadığım yerde tedavi görüyorum izin tecavüzüm var, 1 senedir gidemiyorum komutanlarımın haberi var fakat askerlik şubem firarımı vermiş 7 aydan beri. Şimdi hem erteleme hem de askerlik firari durumundan dolayı, bu yeni suçtan tutuklanabilir miyim, sonuç ne olur ona göre bilinçli şekilde gitmek istiyorum.


Memocan68
Aday Memur
03 Ekim 2024 23:07

1. Tehdit suçu takibi sikayete bagli bir suç eger karsi taraf sikayetini geri cekerese dosya kapanir.

2. Senin ilk aldigin hagbnin yanmasi icin yeni bir suctan hukum giymen lazim.

3. Askerlik subesi firarini vermişse ordan ufakta olsa bi ceza gelebilir hukum yersen 2. Madde uygulanir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polislerKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriŞeyda Yılmaz'ın katili iyi halden serbest mi kalacak?12/24 çalışma sistemiÇmb'nin sabit yol uygulamasında görev yapması27 Aralık 2024 açığa alınanlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

sabah erkenden uyanıp işe gitmek 3 Göbegi acik giyinmek 4 Umut 3 el yapımı şarap 2 Çocukluğunu özlemek 2 zeytin fiyatlarının düşük olması 1 sirkeli su ile gargara yapmak 3 Demir Kubbe 2 Gece Müzeciliği 4 Kızlar futbol oynarsa. 2

Son Haberler

Isparta'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıAdana'da bir çocuğu ısıran maymunun sahibine para cezasıBolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldüAdliyenin yangın merdiveninden atlayarak canına kıydı'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!