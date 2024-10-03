5 Yıl Denetim Varken Yeni Suç İşlemek Hk.

Merhaba arkadaşlar, büyük bir problemim var yardımcı olabilirseniz şimdiden teşekkür ederim.

10 Ay önce bir suçtan dolayı 5 yıl erteleme aldım, cezanın süresi toplam 4.5 yıl, fakat erteleme verdiler öyle kaldı, yeni suç işlememem gerekiyormuş bu süreç içersinde.

Fakat geçenlerde birisi tarafından tehdit yüzünden şikayet edildim mesajla, daha sonra hemen şikayetini geri çektiğini çekmiş fakat tehdit suçu re-sen soruşturmaya tabii olduğu için savcı bunu kapatmamış. Bugün itibari ile polis aradı ve ifadeye çağırdı, ayrıca askerlikle ilgili problemim de mevcut yaşadığım yerde tedavi görüyorum izin tecavüzüm var, 1 senedir gidemiyorum komutanlarımın haberi var fakat askerlik şubem firarımı vermiş 7 aydan beri. Şimdi hem erteleme hem de askerlik firari durumundan dolayı, bu yeni suçtan tutuklanabilir miyim, sonuç ne olur ona göre bilinçli şekilde gitmek istiyorum.