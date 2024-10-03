?? Hep merak etmişimdir

Okul saatlerimiz 08:00-13:05 arası.Arkadaşlar bugün sadece ilk 3 dersim vardı. Derslerime girdim ve saat 10:05te okuldan ayrıldım. Birkaç saat sonra evimdeyken müdür yardımcısı aradı hocam tüm öğretmenlerin imzalaması gereken bi evrak var dedi ben de derslerimin bittiğini ve evime geldiğimi söyledm.Bugün son gün ilçeye gönderilecek dedi. İmzalamanız gerekiyor dedi. zaten dışarıda bir işim olduğu için çok üstelemedim çıkmışken yine okula gittim. Ve gittiğimde müdür şöyle dedi hocam evrakta bi yanlışlık olmuş düzenleyip sonra tekrar inzalatacağız sen de tekrar evden geldin kusura bakma dedi. Boşuna gitmiş oldum

Merak ettiğim bir konu var eğer ben imza atmaya gitmeseydim müdür hocam mesai saatleri içerisinde zaten okulda olmak zorundasınız falan diyebilir miydi? dersimiz bitince çıkıp gidiyoruz ama doğru mu yapıyoruz.