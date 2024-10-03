Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ekim 2024 23:59
Vakıfbank yapılandırma
Herkese iyi günler dilerim. Vakıfbank ile 60 ay yapılandırma için görüşüp olumlu yanıt alan oldu mu acaba ? ben 3 ay önce 12 taksitle yapılandırmıştım şimdi tekrar 60 ay ile yapılandırma yapabilir miyim acaba bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim

kaptan34m
Daire Başkanı
04 Ekim 2024 00:07
?

kaptan34m
Daire Başkanı
04 Ekim 2024 00:08
kardeşim büyük ihtimalle daha çoğu banka bu yapılandırma sistemini daha kurmadı vakıfbank da da belirsizlik var bekleyip göreceğiz
kaptan34m, 1 saat önce
?
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