Vakıfbank yapılandırma

Herkese iyi günler dilerim. Vakıfbank ile 60 ay yapılandırma için görüşüp olumlu yanıt alan oldu mu acaba ? ben 3 ay önce 12 taksitle yapılandırmıştım şimdi tekrar 60 ay ile yapılandırma yapabilir miyim acaba bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim

Herkese iyi günler dilerim. Vakıfbank ile 60 ay yapılandırma için görüşüp olumlu yanıt alan oldu mu acaba ? ben 3 ay önce 12 taksitle yapılandırmıştım şimdi tekrar 60 ay ile yapılandırma yapabilir miyim acaba bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim