Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
04 Ekim 2024 00:23
BECAYİ İŞ KAYSERİ SİVAS
Merhaba ben Sivas da Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapıyorum Kayseri ye geçmek istiyorum geçici görevlendirme ile karşılıklı değişecek kimse var mı ?

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