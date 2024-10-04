BECAYİ İŞ KAYSERİ SİVAS

Merhaba ben Sivas da Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapıyorum Kayseri ye geçmek istiyorum geçici görevlendirme ile karşılıklı değişecek kimse var mı ?

Merhaba ben Sivas da Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapıyorum Kayseri ye geçmek istiyorum geçici görevlendirme ile karşılıklı değişecek kimse var mı ?