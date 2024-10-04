Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2024 00:52
Kurum içi yer değişikliği(önemli)
merhabalar arkadaşlar tıbbi sekreterim, çalıştığım kurumda yerim değişiyor sürekli son 19 ayda 5 kez yer değişikliği yaşadım sorum şu aslında memura 1 yılda en fazla ne kadar yer değişikliği yapılabilir ve bu değişiklikte görevlendirme yazısı isteyebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Tayin dilekçesi kaç günde belli olurEş durumu tayiniKomisyon ne zaman toplanirİki önlisans branşı arasında geçişİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Hac Sağlık Sınavı Personel Müracaatı BaşladıHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakLaborant becayişSağlık bakanlığı istifa sonrası yeniden (açıktan) ataması bekleyenler Eğitim Tayini Süreci (Lütfen cevaplar mısınız)

Sözlük

Kudret helvası ve bıldırcın 2 diş ağrısına tuz basmak 1 işyerinde tırnak kesmeyi alışkanlık haline getirenler 1 hüseyin şevki topuz 1 buna kafa derler 1 Kuymak3461 1 kist ameliyatları 1 günaydın sözlük 9 Sizin işiniz gücünüz patronunuz yok mu?aldığınız maaş haram 3 Göbegi acik giyinmek 4

Son Haberler

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapıldıAdalet Bakanlığı yardımcılığına atama yapıldıBazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Resmi Gazete'de YayımlandıMesleği inşaat mühendisi olan belediye meclis üyesinin yapacağı yapamayacağı işler nelerdir?Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!