Kurum içi yer değişikliği(önemli)

merhabalar arkadaşlar tıbbi sekreterim, çalıştığım kurumda yerim değişiyor sürekli son 19 ayda 5 kez yer değişikliği yaşadım sorum şu aslında memura 1 yılda en fazla ne kadar yer değişikliği yapılabilir ve bu değişiklikte görevlendirme yazısı isteyebilir miyim?

merhabalar arkadaşlar tıbbi sekreterim, çalıştığım kurumda yerim değişiyor sürekli son 19 ayda 5 kez yer değişikliği yaşadım sorum şu aslında memura 1 yılda en fazla ne kadar yer değişikliği yapılabilir ve bu değişiklikte görevlendirme yazısı isteyebilir miyim?