Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Ekim 2024 03:09
Zabıta alımında hamilelik uygulamalı sınavda elenme sebebi midir?

6 aylık hamileyim, polislikte engel ama zabıtalıkta nasıl oluyor acaba ?

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