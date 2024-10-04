Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2024 06:31
3+1 sözleşmeli personel 4/A eş durum

Merhaba ben kadroluyum il dışı tayiniyle başka ile geçeceğim eşimde aynı branşta fakat 3+1 li bulunduğum ile geçebilir mi ve nasıl geçebilir?


Paramdik
Aday Memur
04 Ekim 2024 06:31

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mkuzuguden
Aday Memur
04 Ekim 2024 07:02

Kardeş iki personelde aynı bakanlıktaysa kadrolu olan 3+1 yanına gider. Bu kanunda böyle yazar

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