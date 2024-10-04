Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2024 09:28
AAÜT'ye %76, 47 ile Büyük zam

Avulatlık ücret tarifesinde 13 ay sonra yapılan düzenleme ile maktu ücret Asliye Hukuk için 17.000 liradan 30.000 liraya yükseltilmiştir. Bu %76, 47 gibi büyük bir rakama tekabül etmektedir. Memura uğramayan enflasyon belli ki onlara uğramış ve mağduriyetleri giderilmiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuzzz...


E.Kayı Han
Editor
04 Ekim 2024 09:56

Avukat arkadaşlar memnun değiller. Artırım az yapıldı diyorlar.

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