KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 11:15
Ortaöğretim kKPSS atama

68 puanla düz memurluğa atanılabilir mi?


yaman32
Aday Memur
04 Ekim 2024 11:19

hemşirelik mezunu kızım 82 aldı, o bile çok endişeli


tugcebdrglu
Aday Memur
04 Ekim 2024 11:20
bu sene çok sayıda alım yapılacak deniliyor o yüzden
yaman32, 2 gün önce

hemşirelik mezunu kızım 82 aldı, o bile çok endişeli


yaman32
Aday Memur
04 Ekim 2024 11:35

tasarruf tedbirlerinin olduğu bir dönemde... umarım doğrudur.

tugcebdrglu, 2 gün önce
bu sene çok sayıda alım yapılacak deniliyor o yüzden

murat_326
Şube Müdürü
04 Ekim 2024 11:38

Yaman doğru diyo tasaruf detbirleri var


yeşilrussel
Memur
04 Ekim 2024 12:02

Kim diyorsa yalan

tugcebdrglu, 2 gün önce
bu sene çok sayıda alım yapılacak deniliyor o yüzden

Ksrl
04 Ekim 2024 12:07
2001 koduyla atanman zor. 90 üstü puanlar atanıyor ama meslek lisesi mezunuysan muhasebe elektrik vs gibi bölümlerden mezunsan olabilir

tugcebdrglu
Aday Memur
04 Ekim 2024 12:09
düz liseydi
Ksrl, 2 gün önce
2001 koduyla atanman zor. 90 üstü puanlar atanıyor ama meslek lisesi mezunuysan muhasebe elektrik vs gibi bölümlerden mezunsan olabilir

Ahmety07
Aday Memur
04 Ekim 2024 12:18
tcdd liseden alım yapar mı
yeşilrussel, 2 gün önce

Kim diyorsa yalan


Ksrl
04 Ekim 2024 13:17
Biraz zor. Zabıt katipliği üniversiteler belediyeler onları takip et
tugcebdrglu, 2 gün önce
düz liseydi

teknotrat1
Memur
04 Ekim 2024 23:32

Bu alım ilanlarını nereden takip edebiliriz? Nasıl bir yol izlemek gerekir?

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