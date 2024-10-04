KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 11:15
ortaöğretim kpss atama
68 puanla düz memurluğa atanılabilir mi?

yaman32
Aday Memur
04 Ekim 2024 11:19

hemşirelik mezunu kızım 82 aldı, o bile çok endişeli


tugcebdrglu
Aday Memur
04 Ekim 2024 11:20
bu sene çok sayıda alım yapılacak deniliyor o yüzden
yaman32, 42 dk. önce

hemşirelik mezunu kızım 82 aldı, o bile çok endişeli


yaman32
Aday Memur
04 Ekim 2024 11:35

tasarruf tedbirlerinin olduğu bir dönemde... umarım doğrudur.

tugcebdrglu, 41 dk. önce
bu sene çok sayıda alım yapılacak deniliyor o yüzden

murat_326
Şube Müdürü
04 Ekim 2024 11:38

Yaman doğru diyo tasaruf detbirleri var

Toplam 4 mesaj

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