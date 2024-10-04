Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ekim 2024 11:34
Arkadaşlar nöbet gününde...
Yatılı kız lisesinde öğretmenim. öğle yemeklerini okul yurdunda yiyoruz. Belletmen olanları sormuyorum, okulda normal nöbet tutan bir öğretmen o günkü yemeği ücretsiz yiyebilir mi

avea11
Memur
04 Ekim 2024 11:50

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

Madde 19 ? Okul Müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.

buradaki nöbet pansiyon nöbeti olduğundan yasal olarak yenilemez hocam.

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