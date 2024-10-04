Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ekim 2024 11:35
Eşi okuyan memurlar ek gelir alır mı

merhaba eşim ikinci üniversiteyi okumaya başladı bunu bildirsem öğrenci için gelir alınıyor mu


hsnd
Başbakan Müsteşarı
04 Ekim 2024 11:44

Tabi ki hayır.

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