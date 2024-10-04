KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 11:48
70 havada alırım, diyerek 69.8 almak
anamlara açıklamaya korkuyorum imdat PUHAHAHAH 401.470'inci olarak atama olur değil mi Bağcılar'da düz memurluk falan?

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