Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ekim 2024 11:54
Öğretmen Gözüyle fotoğraf yarışması
Arkadaşlar merhabalar daha önce MEBin düzenlemiş olduğu bu yarışmaya katılan oldu mu? Fotoğrafım hazır ancak nereye nasıl göndereceğim hakkında bir bilgim yok. MEB açıklamada illerin belirlediği e-posta adresine gönderilecektir diyor ancak hiçbir İl MEM sayfasında böyle bir paylaşım da yok.

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