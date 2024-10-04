Öğretmen Gözüyle fotoğraf yarışması

Arkadaşlar merhabalar daha önce MEBin düzenlemiş olduğu bu yarışmaya katılan oldu mu? Fotoğrafım hazır ancak nereye nasıl göndereceğim hakkında bir bilgim yok. MEB açıklamada illerin belirlediği e-posta adresine gönderilecektir diyor ancak hiçbir İl MEM sayfasında böyle bir paylaşım da yok.

Arkadaşlar merhabalar daha önce MEBin düzenlemiş olduğu bu yarışmaya katılan oldu mu? Fotoğrafım hazır ancak nereye nasıl göndereceğim hakkında bir bilgim yok. MEB açıklamada illerin belirlediği e-posta adresine gönderilecektir diyor ancak hiçbir İl MEM sayfasında böyle bir paylaşım da yok.