Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2024 12:16
Eş durumu tayini
Eşim İzmir kadın kapalı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapıyor. Ben ise Balıkesir de askeri personelim. Eşimin görevdeki ilk yılı daha.Eş durumu tayini isteyebilmesi için 1 yılını doldurması yeterli mi yoksa 3 yıl beklemesi mi gerekiyor. 3 yıl muhabbeti dönüyor bu konu hakkında net bir bilgisi olan var mı.

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