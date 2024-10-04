Eşim İzmir kadın kapalı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapıyor. Ben ise Balıkesir de askeri personelim. Eşimin görevdeki ilk yılı daha.Eş durumu tayini isteyebilmesi için 1 yılını doldurması yeterli mi yoksa 3 yıl beklemesi mi gerekiyor. 3 yıl muhabbeti dönüyor bu konu hakkında net bir bilgisi olan var mı.

Eşim İzmir kadın kapalı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapıyor. Ben ise Balıkesir de askeri personelim. Eşimin görevdeki ilk yılı daha.Eş durumu tayini isteyebilmesi için 1 yılını doldurması yeterli mi yoksa 3 yıl beklemesi mi gerekiyor. 3 yıl muhabbeti dönüyor bu konu hakkında net bir bilgisi olan var mı.