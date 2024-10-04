Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 12:17
Engelli kadrosunda olup kurum değiştiren var mı ??

Engelli kadrosunda olup kurum değiştiren var mı ??

Kim hangi kurumdan hangi kuruma geçiş yaptı nasıl yaptığı ile alakalı bilgi verebilir mi yapan varsa(Torpilsiz yasal yollar ile olanlar yazsın. çünkü torpilimiz yok :)

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