KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ekim 2024 13:30
aöf lisans
aöf kaydımı bu dönem yenilemeyeceğim için tecilimin bozulup bozulmayacağını sorduğumda "4 dönem üst üste kayıt yeniletilmezse" silinir denildi. askerlik şubesiyle iletişime geçin dediler ama askerlik şubesine sorduğumdada okulla iletişime geçin deniliyor. bilen arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim

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