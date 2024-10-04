KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 14:00
selam

bazi bölümlere yapılan güvenlik sorgulaması sadece sicile ve aileye mi bakılıyor yoksa bilgilerimizi şirketlerden alıp tek tek sosyal medyaya girilerek mi yapılıyor acaba ve bu sorgulama sadece kolluk kuvvetleri ve öğretmenler için mi

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