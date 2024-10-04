Mesele Zam Almak Değil, Alım Gücünün Artmasıdır!

Artık şunu anlamamız gerekiyor, yüksek zam oranları enflasyonu doğuruyor ve birkaç ay içinde alınan zam oranından iki kat daha fazla fakirleşiyoruz. Aslolan, alım gücünün artması ve enflasyon canavarının yok edilmesidir.

Bilhassa, 2028 yılında memurlar başta olmak üzere diğer tüm sabit ücretlilerin alım gücünün bugünkünden iki kat daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü, enflasyon dizginlenirse, faizler düşer, faizler düştükçe kredi vadeleri uzar ve böylelikle finansmana erişim artar, yatırımlar çoğalır, arz artmaya başlar.

Enflasyonu yüksek olan bir ülkenin vatandaşları her daim fakirleşir, para basarak yüksek zam yaparak bunu çözemezsiniz.

Ben bu forumda hep ifade ettim, Sn. Şimşek ve ekibine güveniyorum, yeterli sabır gösterilirse, dün yediklerimizi bugün sindirip biraz da diyet yaparsak, yarına daha çok alım gücümüz olacaktır.

Ve artık lütfen şu anlaşılsın ki, dolar, borsa, kripto yatırım aracı değildir. Hele döviz işi tamamen bitmiştir.