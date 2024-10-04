Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ekim 2024 14:20
Mesele Zam Almak Değil, Alım Gücünün Artmasıdır!

Artık şunu anlamamız gerekiyor, yüksek zam oranları enflasyonu doğuruyor ve birkaç ay içinde alınan zam oranından iki kat daha fazla fakirleşiyoruz. Aslolan, alım gücünün artması ve enflasyon canavarının yok edilmesidir.

Bilhassa, 2028 yılında memurlar başta olmak üzere diğer tüm sabit ücretlilerin alım gücünün bugünkünden iki kat daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü, enflasyon dizginlenirse, faizler düşer, faizler düştükçe kredi vadeleri uzar ve böylelikle finansmana erişim artar, yatırımlar çoğalır, arz artmaya başlar.

Enflasyonu yüksek olan bir ülkenin vatandaşları her daim fakirleşir, para basarak yüksek zam yaparak bunu çözemezsiniz.

Ben bu forumda hep ifade ettim, Sn. Şimşek ve ekibine güveniyorum, yeterli sabır gösterilirse, dün yediklerimizi bugün sindirip biraz da diyet yaparsak, yarına daha çok alım gücümüz olacaktır.

Ve artık lütfen şu anlaşılsın ki, dolar, borsa, kripto yatırım aracı değildir. Hele döviz işi tamamen bitmiştir.


cetek
Şube Müdürü
04 Ekim 2024 15:11

Enflasyonun bitmesi için kayıt dışı ekonominin üstüne gitmeleri gerek. Kredi faizleri bu kadar yüksek olmasına rağmen araç satışları rekor kırıyor, ev satışları hiç düşmüyor. Bunlar hep nakit parayla alınıyor. Talep düşmeyince de fiyatlar da inmiyor. Bu paralar vergilendirilip sisteme sokulsa piyasa soğur ve enflasyon düşer.

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