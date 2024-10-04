Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ekim 2024 14:27
Görevlendirme ve norm durumu

arkadaşlar halihazırda başka okulda görevlendirmeyim. ve bugün kadromun bulunduğu okula, norma esas ders yükü formunu imzalamak için. imzaladım ve ders norma esas ders saati 160 küsür.

ama bunun 15 i de seçmeli dersler. müdür bana şu tarz açıklamalar yaptı. "hocam sizi normun içinde tuttuk ama takdiri size bıraktık.

norm fazlası değilsiniz." (Gelecek yıl için mi bu dedim) Evet dedi.

sorularım.

1) norm güncellemeleri ne göre ben gelecek yıl kendi okuluma mı döneceğim demek.

2) eğer gelecek yıl için değilse ben aslında istersem şuan ki mevcut görevlendirmeyi iptal edebiliyor muyum?

çok anlamıyorum bu norm işinden. yardımcı olursanız sevinirim.


kimuni
Daire Başkanı
04 Ekim 2024 14:28

not: okulda 8 kişiyiz branşımda.

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