Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2024 14:27
Yol harcırahı

Haziran iller arası tayinle gidip de tayin yolluğu alan oldu mu kaç ay oldu hala yatmadı.

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