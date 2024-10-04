399?dan 657?ye veya 399?a geçiş

TCDD'ye 2022 kpss puanımla atandım. 2024 kpss puanımla 657'ye veya başka bir KİT'e geçebilir miyim? Bekleme süresi filan var mı? Bilgisi olan var mı?

TCDD'ye 2022 kpss puanımla atandım. 2024 kpss puanımla 657'ye veya başka bir KİT'e geçebilir miyim? Bekleme süresi filan var mı? Bilgisi olan var mı?