Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 15:33
399?dan 657?ye veya 399?a geçiş
TCDD'ye 2022 kpss puanımla atandım. 2024 kpss puanımla 657'ye veya başka bir KİT'e geçebilir miyim? Bekleme süresi filan var mı? Bilgisi olan var mı?

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