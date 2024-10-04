KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 15:47
Kpss lise puani

Kpss lise aciklandi 87.9 puan almisim siralamam 6306

Liseden elektrik cikisliyim ama teknisyenlik yapma konusunda emin degilim. Sizce bu puan ve siralamaya memurluk gelir mi? Uzun zamandir elektirk alaninda calismadim teknisyen olsam yapabilir miyim uyum saglar miyim?

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