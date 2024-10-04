Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2024 16:48
Sağlık Bakanlığı Mazereti Sonaeren Personel

Eş durumu tayini ile Adana'ya geldim. 6 yılım dolmadan eşimin görev değişikliği ile mazeret durumum sona erdi. Mazeret sona erdiği için madde18 5.fıkra ya göre eski görev yerini istemiyorum başka bir il için dilekçe verdim. Ancak hastane sisteme yükleyemiyoruz eski görev yerine gidip başlayış yapıp oradan dilekçe vereceksiniz diyor. Eski görev yerine gidilip alt bölge yazılır ise o 26 madde oluyor ve iki madde birbirinden farklı. Bu şekilde sorunla karşılaşan oldumu? Teşekkürler

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