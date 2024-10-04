Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ekim 2024 16:52
Doğum İzni hesaplama yardım?

Doğum öncesinde 32. Haftada çalışabilir raporu alarak yaz tatili öncesi 3 hafta fiili olarak çalıştım. 1 temmuzda yani yazın doğum yaptım. Sezeryandan olduğum için hastahanem 3 ay heyet raporu verdi. Yani 13 ekime kadar raoorluyum. Peki fiili olarak çalıştığım 3 haftayı raporun biyikinden sonrata ekleyebilir miyim? Yoksa raporun icinde mi sayılıyor

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