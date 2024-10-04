Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 17:11
2011 (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) kpss 2024 Puanları

Benim puan 85,86


ekka21
Memur
04 Ekim 2024 17:12

Konuyu yanlış yere açtık kusura bakmayın


ekka21
Memur
04 Ekim 2024 17:16

Kod yanlış 2111 olacaktı

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