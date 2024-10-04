Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2024 17:12
2023 te Sözleşmeliden Kadroya Geçenler ilave 1 derece kademe için ne yapmalıyız.

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