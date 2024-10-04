Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2024 17:47
devlet memuruna hakaret

Aynı kurumda çalıştığımız bir hemşireye salak dediğim için beyaz kod verdi. Hastane polisi ifademizi açtı. Daha sonra barıştık, şikayetini geri alma konusunda ifade verdi. Ancak bana kamu davası açılmış. Bu durumda ne gibi bir karar çıkar Görevden atılma, hapis cezası filan çıkar mı,


cevherdudayev1
Daire Başkanı
04 Ekim 2024 18:00

yok deve görevden atılmalık ne yaptın yüz kızartıcı suçmu işledin kardeş töbe töbe

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