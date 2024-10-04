KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 17:52
KPSS önlisans 92 puan nereye başvurmalı

Arkadaşlar merhaba kız kardeşim Kpss önlisanstan 92 puan aldı. Durumumuz çok iyi olmadığı için kendisi mühendislik okuyorken atanmak istiyor. Bu puan şartlarında bölüm şartı aramayan herhangi bir önlisans mezunu olarak çalışma koşulu ve maaşı en iyi olan sizce hangi memurluğu seçebilir. kendisi tds okudu ama tds den daha iyi gidebileceği bir seçenek var mı. kendisi kız olduğu için bir abi olarak araştırma yapıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum.

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