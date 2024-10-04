KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 18:03
KPSS Ortaöğretim 77 puanla neleri tercih edebilirim?

Düz memurluk gelme şansı var mıdır? Düz memurluk için hangi seçenekleri tercih edebilirim?

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