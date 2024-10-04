Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ekim 2024 18:59
Yurdışı memur maaşı

Selam forum, memurken JeanMonnet burs programına katılmayı araştırıyordum şöyle bir bilgiye denk geldim: Eğer burs miktarı yurdışında görevli memur maaşının 2/3 ünden az ise aradaki fark ödenir diyor yönetmelik. Yurtdışı memur dediği kimler ola ki, bir de nedir ki oralarda maaşlar?

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