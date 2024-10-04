Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2024 19:10
Eş durumu tayini bozma

İyi akşamlar arkadaşlar. Özel sektör eş durumu mazereti ile eşimin yanına tayinim çıktı. Ancak ben eski hastaneme geri dönmek istiyorum. Geri dönüş yapabilir miyim? Belli bir çalışma süresi var mı. Bilenler varsa yada yapanlar yardımcı olur musunuz ?

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