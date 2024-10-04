KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ekim 2024 19:21
p3 puanıyla nerlere yazabilirim?

arkadaşlar benim p3 puanım 65 bu puanla nerlere yazabilirim hangi siteleri takip edeceğim ilk defa girdim sınava hiçbir şey bilmiyorum bana yardımcı olur musunuz? yani en azından şansımı denemek istiyorum...

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