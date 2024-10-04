Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ekim 2024 20:18
Yatmayan Yol Harcırahı

28.06.2024 tarihinde İldışı ile İstanbul'dan memleketime tayin oldum. 3 aydan fazla süredir yolluk ücreti yatmadı. Komşu ilçelerden giden arkadaşlarım bir iki hafta içinde almışken, benim ayrıldığım ilçe (Sancaktepe) "ödenek yok, bekliyoruz, evraklarınız bizde değil, başka birim ilgileniyor" gibi bahanelerle oyalayıp durdular. Eski okulum ile iletişime geçip aynı evrakları tekrar yollattım ilçeye. Bugün aradım ve "toplu ödenek bekliyoruz" dediler. Cimer'e de yazdım ama nafile. Nasıl bir yol izleyebilirim? Teşekkürler.

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