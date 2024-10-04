KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ekim 2024 20:32
89 puan-2001 kadroları hakkında

Merhabalar

Üniversite öğrencisi kardeşim sınava girdi 89 puanı ve 4200 küsür sıralaması var. Kendisi düz lise mezunu. 2001 kadroları atama puanları hakkında çok bilgimiz yok bulamadım. herhangi bir bölümü olmadığı için düz memurluk gelme şansı nedir? Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

ortaöğretim kpss atama Çaykur belge teslimi sonrasıOrtaöğretim KPSS ile ne yapılabilirDHMİ Mekatronik Teknikeriliğine Atanabilir Miyim?Sosyal güvenlik sıralamaOrtaöğretimden düz memur atamasıBilgisayar Programcılığı - 86,7 - Merkezi AtamaBilgisayar Programcılığı bölüm sıralaması2111 (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) KPSS 2024 PuanlarıBilgisayar programcılığı\atama hakkında sorularım var

Sözlük

nezaket ve görgü kuralları 2 telefonun şarj olmaması 1 yozgat 4 Millet maç izliyor ben pembe dizi 2 yaşlanınca yaparım 1 nasafet 1 bir ölünün anı defteri. 2 bize düşman kendimiziz 2 besleme 1 güzel anılar biriktirmek 1

Son Haberler

SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebiFIFA, İsrail'in futboldan men edilmesine yönelik başvuruyu yine ertelediÖzvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i dolduDışişleri'nden katil İsrail'in saldırılarına tepki'11 ilde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz'

Editörün Seçimi

Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacak