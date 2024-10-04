Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Ekim 2024 22:43
Büyükşehir belediyesinde müfettiş yard. kadrosu hk.

Büyükşehir belediyelerinde müfettiş yard. kadrosu nasıl? Maaş bilgisi,özlük hakları,çalışma şartları..

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