Büyükşehir belediyesinde müfettiş yard. kadrosu hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladıÇankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandıMazhar Alanson'un kanser tedavisi gören kızı Eda Alanson, vefat ettiİstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildiTaklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Editörün Seçimi
Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacak